James Levine, die ontslagen werd door New Yorkse Met Opera wegens misbruik, eist 4,7 miljoen euro schadevergoeding

Ongepast

Later volgde een publicatie van The New York Times waarin twee mannen vertelden hoe Levine hen als tieners ongevraagd bevredigde. Zij waren leerlingen op een muziekschool en hij een succesvolle muzikant. De wereldberoemde operadirigent verklaarde direct na het verschijnen van het artikel dat het verhaal volledig uit de lucht was gegrepen.



Toch waren de publicaties voor The Met directe aanleiding om een verdere samenwerking met Levine op te schorten. Deze week volgde Levines definitieve ontslag. In een verklaring liet The Met weten dat op basis van de conclusies van het eigen onderzoek 'het ongepast en onmogelijk zou zijn dat de heer Levine voor The Met blijft werken'.