Hoe een vluchtelingen-echtpaar probeert te aarden in Nederland

Hoe vind je je weg in een nieuw vaderland? De opera Ontheemd! van orkest de Ereprijs draait om een vluchtelingen-echtpaar dat probeert te aarden in Nederland. Eerder dit jaar zagen we in een andere nieuwe opera, Fortress Europe, een toneel bedekt met wrakhout en stapels oranje reddingsvesten, een actueel en indringend beeld. Wat er terechtkomt van vluchtelingen die de Middellandse Zee zijn overgestoken en asiel hebben gekregen, is minder zichtbaar. In Ontheemd! wordt ingezoomd op twee mensen die door het toeval van plaats en tijd zijn losgerukt. De in Teheran geboren componist Kaveh Vares schreef de muziek. Librettist Marjolein Bierens vertelt over de productie.



'Bij het zien van al die bootjes met vluchtelingen, ontwortelde mensen, vroeg ik me af hoe je het gevoel van de veranderende tijd kon vormgeven. Ik ben documentaires gaan kijken over vluchtelingen. Ik zag onder anderen vluchtelingen die een lied uit hun geboorteland zingen. Ook al wonen ze al lang hier, je voelt aan alles dat hun ziel nog ergens anders is. Een Arabische man die de Nederlandse taal goed beheerste, zong een lied in een café. Tijdens het zingen brak zijn stem. Ik dacht: dáár gaat het om. In dát moment ligt ontheemding besloten.