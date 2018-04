Herien Wensink over Bukvics Othello: hoe de slachtofferrol racisme effectief aankaart

Wekker had liever een krachtige Othello gezien, een held die zegeviert, maar dat is dramatisch niet interessant (en dat geldt óók voor witte antihelden uit het toneelrepertoire). Overigens speelt acteur Werner Kolf de rol te allen tijden uiterst waardig: hij is geen slachtoffer, hij wordt tot slachtoffer gemaakt. Daarbij is dit personage goddank niet feilloos (hoe saai is dat?) maar lijdt hij ook onder zijn eigen karakterzwaktes: gebrek aan vertrouwen en de daaruit volgende jaloezie - die overigens ook weer heel geraffineerd 'institutioneel' worden verklaard.



Het is goed om te lezen hoe een zwarte toeschouwer het expliciete racisme in de voorstelling ervaart - en vooral het feit dat daar door witte toeschouwers soms om gelachen wordt. Wekker vraagt zich af of de ontoelaatbaarheid van zulke taal dan wel overkomt. Maar betekent lachen automatisch instemmen? Er is de lach uit ongemak, de lach uit gêne, de ongepaste lach waarop je jezelf betrapt, waarna je je schaamt en gestimuleerd wordt na te denken over dit soort 'humor' - de lach die als een graat in je keel blijft steken. Die momenten zetten misschien wel meer te denken over de eigen aannamen en het onbewuste racisme dan een al te rechtlijnig vertoog met een geheven vingertje. De toeschouwer subtiel manipuleren tot verstrekkend zelfinzicht - dat is wat intelligent theater vermag.