Frank Lammers vervangt in opspraak geraakte Job Gosschalk als regisseur van musicalversie All Stars

Gosschalk legde vorig jaar noodgedwongen zijn taken als regisseur van de musicalversie van All Stars neer nadat hij opbiechtte jarenlang 'over grenzen te zijn gegaan' in zijn omgang met acteurs.



Lammers speelde zelf een van de rollen in het laatste seizoen van de tv-serie All Stars, die na de film van Jean van de Velde uit 1997 werd gemaakt. Lammers speelde in 2000-2001 autorijleraar Berrie van Gerwen. In die rol maakte hij dinsdag in een speciale YouTube-filmpje bekend dat hij All Stars in het theater gaat regisseren.



