EO ziet in Marco Kroon juiste 'omstreden figuur' voor rol Barabbas in Bijbelspektakel The Passion

'We zoeken elk jaar naar een omstreden figuur uit het nieuws om Barabbas te spelen', zegt een woordvoerder van de EO. Vorige edities werd de rol vertolkt door turner Yuri van Gelder, geschorst wegens cokegebruik, dj, realityster en model Dave Roelvink, veroordeeld voor heling van sieraden, oud-voetballer Glenn Helder, veroordeeld voor bedreiging, mishandeling, diefstal en vuurwapenbezit, en wielrenner Thomas Dekker, die doping gebruikte.



De omroep en de producent hebben meerdere kandidaten op het oog voor de rol van Barabbas. Kroon heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Zijn raadsman Geert-Jan Knoops is niet op de hoogte van het aanbod en wil niet reageren.



Begin februari maakte Kroon bekend dat hij tijdens een geheime operatie in Afghanistan in 2007, twee jaar voordat hij werd geridderd, een man heeft gedood nadat hij enkele weken daarvoor door hem gevangen was gehouden en gemarteld. Tot dan toe had hij over het geweldsincident gezwegen, zei Kroon, omdat het om een geheime operatie ging die nog gaande was. Justitie onderzoekt de zaak momenteel.



In The Passion wordt het paasverhaal verteld aan de hand van Nederlandstalige popliedjes. Dit jaar wordt het live-tv-evenement opgenomen bij het Arenapark in Amsterdam Zuidoost. De hoofdrollen worden vertolkt door musicalacteur Tommie Christiaan (Jezus), zangeres Glennis Grace, (Maria), rapper Brainpower (Petrus), zanger Jeangu Macrooy (Judas), acteur Arjan Ederveen (Pilatus) en oud-nieuwslezer Noraly Beyer (Verteller).