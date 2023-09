Enerverende en energieke jubileumvoorstelling van jeugdtheatergroep Maas Theater en Dans ★★★★☆

‘Maas speelt Maas’ van Maas Theater en Dans. Beeld Kamerich & Budwilowitz

Feesten, dat kunnen ze wel bij Maas Theater en Dans. De Rotterdamse jeugdtheatergroep bestaat 10 jaar en trakteert het publiek op een feestelijke overzichtsvoorstelling van het oeuvre van medeoprichter en voormalig artistiek leider Moniek Merkx. En dat is breed en veelzijdig: van Peter Pan tot Lampje tot nieuw geschreven werk als Staal, over hoe jongens mannen worden.

Zo suf als het woord overzichtsvoorstelling klinkt, zo enerverend en energiek en ja, gewoon leuk, is Maas speelt Maas geworden. Een lustrum eerder maakt Merkx ook een feestvoorstelling, domweg Feest geheten. Dat bleek anarchistisch en nogal duister anti-theater, dat vooral terug in de tijd keek. Dit keer is het feest veel toegankelijker, inclusiever ook. Het is de spreekwoordelijk achtbaanrit, de droom in een droom, het verkleedkisteffect, een verbeelding van een aanstekelijk kinderspel, waarin je zonder logica van de ene in de andere wereld belandt.

Over de auteur Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over toneel en jeugdtheater.

Renée Geerlings, de huidige artistiek directeur van Maas Theater en Dans, kondigt de voorstelling aan. Hij komt op in een net zwart pak. Iets té netjes eigenlijk. Nogal stijfjes, denk je, dit begin, zeker voor een zo extravagante jeugdtheatergroep als Maas. Maar dat is buiten de spelers gerekend. Terwijl meneer de directeur zichzelf met dure woorden als ‘verbeeldingskracht’ staat te feliciteren, kruipen ze naderbij. Gehuld in dierenpakken, bolle prinsessenjurken en andere felgekleurde kostuums (van Nicky Nina de Jong) belagen ze hem vanachteren.

De eerste keer weet hij ze nog weg te jagen, maar in de daaropvolgende anderhalf uur wordt deze saaie volwassene (net als wij) totaal overmeesterd door een bonte stoet aan monsters, kinderhelden en lukrake figuren uit een wel heel levendige kinderverbeelding.

Van tevoren doet Geerlings nog een ademhalingsoefening met het publiek. Adem in, adem uit. Iedereen op zijn gemak? Het zal nodig blijken om deze reis door de jeugdliteratuur en, preciezer, het oeuvre van Moniek Merkx te kunnen bijbenen. Ook blijkt wat voor prettig gestoorde kliek acteurs zij om zich heen heeft weten te verzamelen. Anne-Fé de Boer, Rosa van Leeuwen en Jurriën Remkes zijn oudgedienden. Alle drie beheersen de kunst van het (kinder)spel laten doorschemeren in hun acteerspel. Nieuwelingen als Art Srisayam en Elvis de Launay doen niet voor hen onder. Ook met zangers Djurre de Haan en Roosmarijn Luyten werkte Merkx al vaker.

Het slotbeeld is prachtig. We zien een totaal ontwapende Geerlings zijn troepen voorgaan in een feestdans. Het toneel is leeggespoeld. Alle oude decorstukken, alle kostuums en liedjes en stukken van vroeger zijn weg. Dat is allemaal voorbij en komt in een aantal gevallen ook niet meer terug. ‘Peter Pan, dat kan echt niet meer’, zegt Geerlings op zeker moment. We zien regenboogkleuren. De blik is naar voren gericht.

Maas speelt Maas Theater ★★★★☆ Door Maas Theater en Dans, regie Moniek Merkx, met Julie Boellaard, Anne-Fé de Boer, Sytze Bouma, René Geerlings, Djurre de Haan, Elvis de Launay, Rosa van Leeuwen, Roosmarijn Luyten, Hali Neto, Jurriën Remkes en Art Srisayam 9/9, Maaspodium, Rotterdam. Daar t/m 24/9.