Een uitstekende Tristan und Isolde in indrukwekkende breedbeeldsetting

Tristan und Isolde Opera

Opera van Richard Wagner door De Nationale Opera.

Regie Pierre Audi.

Gezien 18/1, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.

T/m 14/2



recensiespiegel Zang -

Orkest en regie -



Voor een uitverkochte première van een langverwachte productie van Wagners Tristan und Isolde, waren er donderdagavond bij De Nationale Opera veel lege stoelen. Sneu voor wie een kaartje had gekocht voor 173 euro en strandde door de storm, maar ook bij code rood moest Isolde sterven. Dat deed ze ook, even na elf uur. En hoe.



Eindelijk is Tristan und Isolde, in de regie van Pierre Audi, dan in Amsterdam te zien en horen. In mei 2016 beleefde de productie haar vuurdoop in Parijs. 'Een opera als een koortsdroom', schreef de Volkskrant toen in een viersterrenrecensie. Vervolgens was ze in Rome te zien. Toch moesten we die voorstellingen in die metropolen als 'aanloop' naar de première in Amsterdam zien, zei dramaturg Willem Bruls woensdag in deze krant. De theatervloer van het huis aan het Waterlooplein is groter - dit zou 'cinemascope' worden.