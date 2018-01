Een nieuwe Othello, die de nadruk legt op het ingebakken racisme in Shakespeares klassieker

Jullie bewerking legt de nadruk op racisme?

Institutioneel racisme willen we aansnijden Toneelschrijver Esther Duysker

'Eigenlijk gaat deze Othello over twee dingen. Ten eerste: hoe een zwarte man verstrikt raakt in een web van racisme en vooroordelen. Maar ook over hoe de vrouw in dit stuk ondergeschikt is aan de man. Daar willen we vanaf. Zowel die zwarte man als die vrouw zijn in de huidige tijd allang opgestaan, maar toch heb ik het idee dat er nog niet goed naar ze wordt geluisterd. Kijk naar Dokkum afgelopen november, toen pro-Zwarte Pietdemonstranten de snelweg blokkeerden voor actievoerders en hulp kregen van de politie. Als daar zwarte mannen de snelweg hadden geblokkeerd, was die middag heel anders afgelopen. Zulk institutioneel racisme willen we aansnijden.'