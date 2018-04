Eelco Smits is geen glossy ster, maar wel een ongelooflijk goede acteur

Wat het meest opvalt als je tegenover hem zit: die grote, doordringende grijsblauwe ogen in dat bleke, magere gezicht. En die harde, smakelijke lach als er iets te lachen valt.



Eelco Smits (41) is topacteur bij Toneelgroep Amsterdam, al ruim dertien jaar, altijd op hoog niveau, soms in schitterende voorstellingen, soms ook in mislukkingen. Hij is geen acteur die bij het grote publiek bekend is van film en tv. Bij Eelco Smits denk je ook niet aan een woest acteursleven met allerlei affaires, of dronken zwerftochten langs de artiestencafés.