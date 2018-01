Dit is internationaal 'by far' de meest gespeelde Nederlandse toneelauteur

Er zijn dagen, zegt toneelschrijver Lot Vekemans (52), dat haar stuk Gif uit 2009 op zeven verschillende plaatsen wereldwijd speelt. Toen zij op 1 december de voorstelling Poison in het Orange Tree Theatre in Londen bijwoonde, speelde het stuk óók in Canada, én in het Duitse Bochum, en was de oerversie van NTGent op tournee in Nederland. Hoewel Vekemans in eigen land een relatief onbekende naam is - anders dan bijvoorbeeld Ger Thijs of Maria Goos - is zij internationaal momenteel de meest gespeelde Nederlandse toneelauteur.