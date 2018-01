Die ene Poelifinario maakt plaats voor drie prijzen, maar of de cabaretiers hier blij mee zijn?

'Slechte zaak'

Projectcoördinator Lidy van Kleef licht namens de VSCD toe: 'Hiermee wordt bereikt dat we minder appels met peren vergelijken, wat nu het geval is, maar appels met appels'. Uit de hoek van de cabaretiers zelf klinkt na de bekendmaking van de nieuwe opzet vooral de vrees voor verwarring.



Cabaretier Richard Groenendijk, die in 2012 de Poelifinario won met zijn voorstelling 'Alle dagen', is in een reactie aan de Volkskrant sceptisch: ''Ik vind dit zo op het eerste gezicht een slechte zaak. Mocht ik dit jaar genomineerd worden met mijn huidige voorstelling 'Om alles', dan hoop ik dat ik in de categorie 'Engagement' val. Als ik in de categorie 'Entertainment' genomineerd zou worden, zou ik dat echt een belediging vinden.'



'Ik vind mijn voorstelling meer dan amusement, maar ik ben ook weer niet zo uitgesproken maatschappijkritisch als bijvoorbeeld Claudia de Breij, dus daar zou ik het dan breed tegen afleggen. Ik val dus eigenlijk tussen de wal en het schip. Dat zou nog wel een mooie prijs zijn om aan het rijtje toe te voegen, de 'Wal en het Schip Prijs'.'