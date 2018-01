De wonderlijke wording van Stefano Keizers: 'Ik ben niet Stefano Keizers'

In de zomer mail ik Stefano Keizers met de vraag of hij een paar keer zou willen afspreken in de aanloop naar zijn eerste avondvullende cabaretvoorstelling Erg Heel, die in januari in première gaat. 'Wat ontzettend leuk', antwoordt hij. 'Ik werk hier zeer graag aan mee! Mijn maakproces is anders dan gebruikelijk in het cabaret en graag praat ik daarover, dus jouw mail komt volledig als geroepen.