De succesformule van musicalcomponist Andrew Lloyd Webber

'Mister DeMille, I'm ready for my close-up.' Deze beroemde filmquote uit de zwartgallige Hollywood-satire Sunset Boulevard (1950, Billy Wilder) is ook al jaren in theaters wereldwijd te horen, dankzij de succesvolle musical die Andrew Lloyd Webber in 1993 maakte over de teloorgang van Norma Desmond, diva van de stomme film. De legendarische Britse musicalcomponist Lloyd Webber, die sinds 1997 de titel 'Lord' voor zijn naam mag zetten (nóg exclusiever dan 'Sir'), is deze maand 70 geworden en zijn populariteit maakt een ware opleving door.