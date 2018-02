De rijzende ster van Willy Vlautin, een zingende meesterverteller

Willy Vlautin neemt nog even een paar slokken uit zijn glaasje bier voordat hij met zijn gitaar het podium op wandelt. Hij is best nerveus, zo is het publiek verteld, want de animo voor zijn concert is groter dan verwacht. Dat heeft niet zozeer te maken met zijn liedjes. De melancholische americana die hij voor zijn band Richmond Fontaine schrijft, kent al twintig jaar een zelfde trouw gehoor. Maar behalve liedjesschrijver en zanger is Vlautin (50) ook romancier, en het is in deze hoedanigheid dat zijn ster in Nederland rijzende is.