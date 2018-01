De Musical Awards: potsierlijke commercie of welverdiende lauwering?

Tegen

Telt u even mee? Voor de Musical Awards 2018 zijn in vijftien categorieën maar liefst 54 artiesten, schrijvers, ontwerpers, arrangeurs en producties genomineerd. Alsof we in Nederland, met zijn bescheiden musicalcultuur, ineens Broadway en West-End ineen zijn. Alsof onze Musical Awards de optelsom zijn van de Amerikaanse Tony Awards en de Britse Olivier Awards.



Terwijl het aanbod aan musicals uit hooguit vijftien producties bestaat, is de hoeveelheid nominaties, categorieën en prijzen vrij potsierlijk. Om er een paar te noemen: Mannelijke hoofdrol in een kleine musical, Vrouwelijke bijrol in een grote musical, Aanstormend talent, Beste vormgeving/toneelbeeld, Beste script/liedteksten/vertaling.