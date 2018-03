De missie van acteur Bright O. Richards: de kunsten diverser maken

Een van de eerste dingen die Bright O. Richards als vluchteling in Nederland deed, was klompen kopen. 'Drie jaar liep ik op klompen door Nijmegen. Het was een soort performance. Later realiseerde ik me dat ik het deed omdat ik mijn publiek miste. Ik ben toch een acteur: ik vond het prachtig dat iedereen naar me keek. En ze wilden opeens met me praten.