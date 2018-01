De Calimero van de vaderlandse operagezelschappen gaat zich wagen aan een Grand Opéra

Als er in Nederland een opera uit de 19de eeuw wordt geprogrammeerd, is die meestal van Rossini, Verdi, Wagner of Puccini. In de 19de eeuw lagen de verhoudingen anders. Het populairste genre was de Franse grand opéra: historische thema's, titanische koorscènes, een stortvloed aan zware rollen - en dat binnen een uur of vier, vijf of zes.



Het enige operahuis in Nederland dat er de middelen voor zou hebben, De Nationale Opera in Amsterdam, liet het genre de afgelopen jaren op een paar producties na (Halévy's La Juive in 2009, Berlioz' Les Troyens in 2010 en Rossini's Guillaume Tell in 2013) links liggen.