Circus Reve ontroert en zorgt voor Reviaanse weemoed in Betondorp

Lees mij

Teigetje vult aan: 'Ik vond het ook lief. En weemoedig, heel Reviaans dus.' De heren vertellen met trots dat komende zaterdag bij hun oude huis in Greonterp een gedenksteen ter ere van Reve onthuld zal worden, ingezegend door de pastoor van de katholieke kerk aldaar.



Voorafgaand aan Circus Reve is er een rondleiding langs de huizen in Betondorp, ooit opgezet als een 'villawijk voor arbeiders', waar het gezin Reve woonde. In de wijk rijden opvallend veel Canta's en scootmobielen, soms met hele gezinnen erin of erop. 'Over deze hele buurt, de huizen, tuinen, daken, straten, pleintjes, heeft altijd voor mij een sfeer gehangen van onpeilbaar diepe, onontkoombare weemoed', heeft Reve ooit over zijn jeugd in Betondorp gezegd. Nu wordt op die plek een voorstelling over hem gespeeld. 'Lees mij', zijn de laatste woorden daarin.



Circus Reve is t/m 22.4 te zien in Betondorp, Amsterdam-Oost, en van 22-8 tot 26-8 in Greonterp, Frielsand.