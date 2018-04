Cabaretier Glodi Lugungu wint uitverkochte finale AKF Sonneveldprijs

In de uitverkochte finale in theater De Kleine Komedie in Amsterdam gingen de jury- en de publieksprijs naar Lugungu. Hij werd geboren in Congo en vluchtte op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland, waar hij opgroeide in het Brabantse dorpje Dommelen.



Met zijn voorstelling Henk versloeg Lugungu medefinalisten Selma Visscher en het duo Michel & Tim. De jury onder leiding van cultureel ondernemer Pietie van Veen schreef over Lugungu in het juryrapport: 'Zijn wat slungelige, maar ontwapenend charmante presentatie koppelde hij aan enkele sterke en oergeestige verhalen. Zijn lange verhaal over deurtrekken is een klassieker in de dop. Het was goed opgebouwd, met treffende details, beeldend verteld en het vormde een absurd inkijkje in het familieleven.'