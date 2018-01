Artistiek leider New York City Ballet vertrekt na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

Ook steun

Ik heb ontkend, en ontken tot op de dag van vandaag dat ik betrokken was bij dergelijk misbruik Peter Martins

Martins kwam in 1970 bij het New York City Ballet terecht als eerste solist en stond bekend als een danser met een geweldige uitstraling. Vervolgens vervulde hij diverse functies bij het gezelschap, waarvan balletmeester, choreograaf en artistiek leider de bekendste waren. Bij zijn afscheid van het in 1948 door choreograaf George Balanchine opgericht balletgezelschap liet Martins weten: 'Ik heb ontkend, en ontken tot op de dag van vandaag dat ik betrokken was bij dergelijk misbruik'. Daarnaast benadrukte de Deen dat de beschuldigingen een hoge tol van hem en zijn familie hebben geëist.



Opvallend is dat Martins naast verwijten ook steun krijgt van een aantal dansers bij het New York City Ballet. Zo heeft danseres Sterling Hyltin laten weten door de in opspraak geraakte artistiek leider 'altijd met respect te zijn behandeld'. Volgens haar collega-danseres Megan Fairchild was Martins juist de persoon 'bij wie ik aanklopte als er iets binnen het gezelschap of in mijn leven speelde'.



Het bestuur van het New York City Ballet dankte Martins voor zijn enorme bijdragen en zei alvast op zoek te gaan naar een nieuwe artistiek leider. Ook kondigde het balletgezelschap aan dat de definitieve uitkomsten van het onderzoek naar de beschuldigingen tegen Martins, uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van vier leden, binnenkort worden afgerond.