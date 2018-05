Arnon Grunberg verenigt actualiteit en verleden in zijn nieuwe toneelstuk ter ere van Nationale Dodenherdenking

Is je stuk na 4 mei voorgoed verleden tijd?



'Ik hoop het niet, ik heb het wel geschreven in de hoop dat er nog iets mee gebeurt, dat het opgevoerd gaat worden. Het zijn relevante thema's, die nog wel even relevant zullen blijven.'



Je ontvangt mij nu achter een schrijftafel in het Stedelijk Museum? Wat doe je hier?



'Ik ben onderdeel van het project Geef ons het museum, waarin een aantal buitenlandse kunstenaars hier een maand verblijven. 's Ochtends lopen we mee met de medewerkers hier, suppoosten, directieleden, 's middags werken we voor onszelf. Bij mij komen bezoekers langs die vragen waar de wc is of om naar die Karel Appel achter mij te kijken. Er zijn ook mensen die over mijn Voetnoten beginnen. Daarover schrijf ik dagelijkse stukjes voor de NRC.'



Op 18 mei stop je met de Voetnoot in De Volkskrant, de dagelijkse column op de voorpagina. Stemt dat weemoedig of verlang je naar de vrijheid, het loslaten van die dagelijkse plicht?



'Weemoed overheerst. Maar ik ga nieuwe plannen maken. Het is net als met een boek waarmee je klaar bent. Meteen met een nieuw boek beginnen. Dat is het beste medicijn.'