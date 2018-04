Anniek Pheifer is dol op zingen, kan uren praten over komedie en droomt van kippetjes en varkentjes

Comédienne of tragédienne?

'Comédienne, want dat is tragischer. De grappigste mensen zijn het meest tragisch. Denk aan David Brent in The Office of aan Jiskefet. Ken je dat YouTube-filmpje waar een Zweed of een Noor naar een trampoline staat te kijken? Hij neemt nog een slok bier en een hijs van zijn peuk en geeft dan zijn sigaret aan een meisje van een jaar of 8. Wat is dat slecht, trouwens. Dan probeert hij zelf een stom kunstje op de trampoline en verdwijnt in een struikje dat lullig begint te wiebelen.