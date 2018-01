A.M. Homes door de ogen van een Vlaams-Hollandse combinatie

Als na die omineuze Thanksgivingviering bij George de stoppen doorslaan met drie doden tot gevolg, neemt het leven van Harold een verrassende, ontregelende en ten slotte semi-optimistische wending. Wat begint met moord en rampspoed, eindigt in hoop. Tragedie leidt tot catharsis. Zeer verheugend dus dat regisseur Guy Cassiers Vergeef ons in februari op de planken brengt, in een coproductie van zijn Vlaamse Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam.



Homes (56, geboren in Washington) doet niet aan uitgesponnen filosofieën of gedetailleerde beschrijvingen. In die zin lijkt haar stijl gemaakt voor toneel. Ze schrijft bijna alleen maar dialoog en je hóórt haar personages spreken. Acteur Eelco Smits speelt straks de rol van Harold, en hij lijkt daarin alvast uitstekend gecast. Smits blinkt vaker uit in de rol van brave burgerman die uit de bocht vliegt, zoals recentelijk nog in Uit het leven van marionetten, waarin hij een man speelt die een prostituee vermoordt.

Spannend dat juist Guy Cassiers met dit materiaal aan de slag gaat