25ste Over het IJ Festival is intiemer en gezelliger

Jong talent in zeecontainers

Een maanlanding of een monoloog, het past allemaal in een container.



Zeecontainers: ze zijn log, lelijk en gehorig. En toch kun je er leuke dingen in doen. Zoals een gat zagen in de bovenkant en daardoor aarde naar binnen strooien, waarna een astronautje van Playmobil een soort maanlanding maakt, om de mensheid eens streng toe te spreken.



Dit is een van de korte 'tijdmachines' in het Zeecontainerprogramma van Festival Over het IJ, dat vanwege het 25-jarig jubileum is samengesteld door oudgedienden. Groepen als FC Bergman, het Houten Huis, Likeminds, Scheigman& en BOG tipten jong talent. Dat levert de grappige buitenaardse blik op, van Daniëlle, Sari & Lola (getipt door FC Bergman).



Veelbelovend is het monoloogje van Roos Sparreboom (ingebracht door BOG). Zij is derdejaarsstudent theatermaken en heeft een pakkende reconstructie gemaakt van de making-of van haar project Thierry Baudet, de voorstelling. Of ze de monoloog ooit afmaakt of in de politiek belandt als 'de Fleur Agema van Forum voor Democratie' laat ze in het midden. Hopelijk wint het theater het van de politieke arena. Alhoewel, Sparreboom is slim, rap van tong en weet zich te presenteren.