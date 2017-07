'Iedereen is bezig met zenden en gezien worden, iedereen wil geliket worden'

Houd jij van theater?

'Ik heb vanaf mijn vijftiende bij theatergroep The Young Ones in Zwolle gespeeld. Die toneelgroep was mijn thuisbasis, waarmee het fucking leuk was. Toneelspelen is lekker, echt een uitlaatklep qua energie. Het is eigenlijk jammer dat ik het nu niet meer kan of doe. Het is zo'n commitment.'