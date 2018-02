Een tegenvaller. Organiseer je een theatershow over de kunst van Joep van Lieshout, zegt de kunstenaar zelf in het Algemeen Dagblad dat hij geen kaartje zou kopen voor kunst in het theater. Het overkwam Johan Idema, organisator van De Grote Kunstshow. Op Art Rotterdam vindt zondag een speciale editie plaats over het werk van Van Lieshout (wiens Atelier Van Lieshout in Rotterdam gevestigd is). Maar Idema is niet ontmoedigd. 'De Grote Kunstshow is voor mensen die het leuk vinden om kunst in een andere context te zien dan in het museum, waar je vaak in je eentje door witte zalen loopt. In het theater ben je met een groep en presenteren we de kunst in een theatrale setting, met licht en geluid en verhalen achter de kunst. Joep houdt misschien meer van de stilte van een witte zaal.'