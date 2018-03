Zijn verhaal is bekend, maar de documentaire van Sinan Can overstijgt Housseins 'zoektocht'

Housseins verhaal is bekend. Hij was de hoofdfiguur in documentaires, liep mee in De Wandeling, vertelde over zijn situatie aan wie het maar horen wilde. Zaterdag nog stond er in deze krant een mooi stuk van Janny Groen over Houssein, en daarmee ook over al die ouders en grootouders van kinderen die verblijven in wat ooit het kalifaat was en nu vooral nog een onafzienbare ruïne vol boobytraps is.