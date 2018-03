Wijzer word je er als kiezer niet van, maar ontroering en verrassing liggen geregeld op de loer bij Typisch Tuinzigt

'Het ging ergens over', zei debatleider Paul Witteman maandagavond na afloop van Het Lagerhuis. In de week van de gemeenteraadsverkiezingen stelde De Wereld Draait Door (BNNVARA) weer eens een aflevering beschikbaar als zendtijd voor politieke schreeuwpartijen. Al na zes minuten riep iemand 'Pleur op!'.



Over welke lokale kwesties is het zinvol discussiëren op NPO1, met een zorgvuldig gecast debatgroepje uit allerlei hoeken van het land plus Alexander Pechtold en Lilian Marijnissen? Over lijstduwers, vond de redactie, over verplicht windmolens plaatsen, over meer koopwoningen voor starters versus meer sociale huurwoningen en nog even over het sleepwetreferendum.