Wie is de Mol? moet op zoek naar nieuwe presentator, Art Rooijakkers maakt overstap naar RTL

Rooijakkers was sinds 2011 - het jaar waarin hij als kandidaat het elfde seizoen van Wie is de Mol? won - in dienst van de publieke omroep. Voor Avrotros presenteerde hij programma's als Fort Boyard, Bureau Rooijakkers en Verster en Het beste brein van Nederland. Maar zijn grootste bekendheid kreeg Rooijakkers als opvolger van Pieter Jan Hagens, als presentator van Wie is de Mol? Het programma werd in 2013 bekroond met een Gouden Televizierring.



Bij de bekendmaking van zijn overstap naar RTL blikte Rooijakkers met gevoel voor humor nog eenmaal terug op Wie is de Mol? Volgens de presentator was het tijd voor een nieuw hoofdstuk en ook rust voor zijn rechterwenkbrauw. 'Die krijg ik na zeven seizoenen 'Wie... is... de Mol' zeggen amper nog uit een frons getrokken.'