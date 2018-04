Wie inschakelde voor Verlossing in Varanasi werd rijkelijk beloond

Een drieluik over de dood. In theorie niet bepaald iets waar je op de zondag even lekker voor gaat zitten, op de bank met een dekentje, kopje thee erbij, misschien een stukje Toblerone, het is tenslotte nog weekend. Maar wie gister aan het eind van de middag inschakelde voor NTR's Verlossing in Varanasi werd rijkelijk beloond.



'De dood, daar praat ik in Nederland niet over. Die schuif ik zo ver mogelijk voor me uit.' Presentator Narsingh Balwantsingh zit in een klein bootje en vaart over de Ganges.