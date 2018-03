Wat vaker van dit soort eerlijke, sfeervolle gesprekken, daar gaat zéker niemand dood van

Het had niet veel gescheeld of Jef Rademakers had dinsdagavond niet bij De Wereld Draait Door gezeten. Dat wilde hij Matthijs van Nieuwkerk althans doen geloven, terwijl hij met een anekdote over tijmsiroop in het verkeerde keelgat totaal ontspannen het fijnste talkshowgesprek in weken inluidde.



Rademakers was ontboden omdat donderdag in Beeld en Geluid in Hilversum een hommage aan zijn persoon wordt georganiseerd, vanwege de spraakmakende televisieprogramma's die hij bedacht, zoals de Geloof, hoop en liefde show (1978), Klasgenoten (vanaf 1985) en het softerotische De PinUp Club (1987-1990).