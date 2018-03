Wat u vandaag moet zien op televisie

Philomena (Stephen Frears, 2013)

Dit mooie, zachtmoedige drama van de Britse regisseur Stephen Frears (Dangerous Liaisons, High Fidelity, The Queen) begint bijna een halve eeuw nadat de destijds piepjonge Philomenain het streng katholieke Ierland van de jaren vijftighaar kind heeft moeten afstaan. Wanneer de aan lager wal geraakte oud-journalist Martin Sixsmith op haar verhaal stuit, hoopt hij zijn depressie te verdrijven door eens een 'human interest'-stuk te schrijven. Het is een gouden vondst, de koppeling van de bereisde en belezen, maar vooral cynische Sixsmith (aangenaam ingetogen vertolkt door Steve Coogan) met de volstrekt oprechte, lieve Philomena (een perfecte Judi Dench, hiereen tegenpool van haar koele M-personage in de James Bondfilms).



Frears hanteert de beproefde buddyfilmstructuur, waarin twee tegengestelde personages tot samenwerking zijn veroordeeld. Tegelijkertijd overstijgt Philomena dit concept, omdat beide personages voortdurend echte mensen blijven, met verlangens en frustraties die niet passen in een vastomlijnde formule. Sterk uitgewerkt is vooral hun onderlinge spanningsveld. Sixsmith wil een spannend verhaal maken over een kerkelijk schandaal, boosaardigenonnen en groot menselijk leed. Ook Philomena wil weten wat er met haar zoon is gebeurd, maar het liefst ontdekt ze wie hij is en of hij weet van haar bestaan. Daarmee behoort Philomena als open, eerlijke en lichte karakterstudie tot de beste in zijn soort.