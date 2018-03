Ugly Delicious is een verademing, vergeleken met al die andere kook- en eetseries

Net als je dacht dat het gewoon niet kan; dat er niet nóg een televisieprogramma over eten of koken of culinaire cultuur gemaakt kon worden, dat je elke vuurrode sappige tomaat, elke perfect stuk gegrild stuk vlees of iedere gepassioneerd pratende chef-kok in slowmotion voorbij hebt zien komen, komt Netflix met wéér een nieuwe serie over eten. Deze heet Ugly Delicious en gaat over de Koreaans-Amerikaanse chef David Chang, in Amerika bekend van restaurants in onder andere Los Angeles, Sydney, Toronto en New York - en zijn goede vriend Peter Meehan, culinair auteur.