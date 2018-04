Typhoon in Amerika: iets nieuws leerde je er niet van, maar het was wel mooi gemaakte televisie

De eerste is hij niet, meen ik, die voor de publieke omroep naar Amerika gaat. Even tellen. Eva Jinek, Eelco Bosch van Rosenthal, Maarten van Rossem en Frans Bauer gingen rapper Typhoon de afgelopen jaren voor. Nogal een opgave dus, om wat toe te voegen aan de afdeling Amerikanistiek van de NPO.



Gelukkig heeft de 33-jarige rapper - in tegenstelling tot Bauer en zijn Mariska, die zich als toeristen laten bijspijkeren door wat usual suspects - een scherpe insteek gekozen voor Typhoon in Amerika (EO): vijftig jaar na de moord op Martin Luther King gaat Glenn de Randamie, zijn echte naam, in de VS kijken wat er van diens droom terecht is gekomen.