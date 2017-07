Tv-recensie: Zomergast Van der Laan maakt monument van eigen uitzending

Prachtig laatste half uur

Maar dat zal niemand zich herinneren, want toen brak het prachtige laatste half uur van deze toch al fraaie Zomergasten aan. Van der Laan wilde, Ajacied die hij is, graag iets glorieus van zijn club laten zien. Maar in de voorbereiding op deze uitzending werd de talentvolle Abdelhak 'Appie' Nouri getroffen door een hartstilstand en werd er ernstige en blijvende hersenschade bij hem geconstateerd. Dus besloot Van der Laan om eerst wat doelpunten van Nouri te laten zien, gevolgd door de innemende en vertederende video die zijn broer van hem maakte op de dag van zijn debuut, met tot slot de bijeenkomst voor het huis van Nouri in Geuzenveld waar Ajax-fans, vrienden, familie en mensen uit de moslimgemeenschap samenkwamen om de kleine middenvelder te eren.



Hij probeerde zich nog groot te houden, maar Van der Laan was zichtbaar geëmotioneerd. Hij slikte zijn tranen weg. 'De burgemeester die graag wil dat er harmonieus samen wordt geleefd, vindt dit mooi', zei hij over de verbroedering die de situatie met Nouri teweeg had gebracht.



Van der Laan vroeg Abbring maar even door te gaan, zodat hij zelf niet hoefde te praten. Een slok wijn. De erfenisvraag diende zich aan. 'Die is heel divers', begon Van der Laan. Hij had zich herpakt en vertelde over de beloftes die Amsterdammers hem hadden gedaan in een filmpje. Zo had hij gelachen om iemand die beloofde te proberen op het rechte pad te blijven. 'Maar', stuurde Abbring de burgemeester bij, 'wat hoop jij dat die erfenis is?' 'Ja', stamelde Van der Laan. Hij slikte. 'Nou, dat het een eh...', hij keek Abbring aan, zijn stem sloeg een beetje over. 'Dat het de lieve stad blijft die het is.'



In de Amsterdamse kroegen waar deze Zomergasten op groot scherm werd vertoond, zal daarna het glas zijn geheven. Andere kijkers, in Amsterdam en ver daarbuiten, zullen hun televisie hebben uitgezet, in bed zijn gekropen en later, bij het sluiten van hun ogen misschien gemerkt hebben dat die nog een beetje vochtig waren.