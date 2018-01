Tv-recensie: Wat bezielt ze toch, die deelnemers van Ik Vertrek? Ze ontvluchten de haast, maar belanden in de hel

Je vraagt je af waar al die mensen hun goede moed vandaan blijven halen

Ik vertrek heeft de wereld voorgoed veranderd. Vroeger was je een dromer als je in een oude boerderij in de Lot een accommodatie voor groepssessies wilde beginnen, tegenwoordig ben je dan gewoon een masochist.



Je vraagt je af waar al die mensen hun goede moed vandaan blijven halen, terwijl ze donders goed weten dat ze op het punt staan hun comfortabele leven als datamanager in Woerden of stappenteller in Assen te verruilen voor een bestaan van lekkende dakgoten, dove aannemers, norse dorpelingen, glutenvrije gasten, onleesbare vergunningen, moessons en de onvermijdelijke huwelijkscrisis. Ze ontvluchten de haast, en belanden in de hel. En die zo vurig gewenste zon maar schijnen, op de smeulende resten van wat beter gewoon een fantasietje was gebleven.



Afgelopen zaterdag was het de beurt aan Michiel en Sibel. Michiel was zijn ict-bedrijfje beu en Sibel was paardenfluisteraar. Michiel en Sibel scheelden bijna twintig jaar. Nu gingen ze naar Zuid-Frankrijk, accommodatie voor groepssessies opzetten.