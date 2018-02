Tv-recensie: Michael Wolff had tijdens College Tour schoon genoeg van de kritische vragen

Maandag was het zover: De Vraag werd gesteld op NPO 2. En we wisten al hoe Wolff had gereageerd. Hij was boos geworden, of in elk geval kribbig, en had alle interviews met Nederlandse pers afgezegd. Hij zou zelfs 'nooit meer televisie' doen, kopte NU.nl op basis van een tweetje over zijn tourschema.



Een dag later stond Wolff alweer met een interview in de Volkskrant en had zich een volgend tv-relletje aangediend. Terwijl de Australische presentator Die Ene Belangrijke Vraag stelde, had Wolff opeens last van de verbinding. 'Ik hoor niks', zei hij en liep weg. Al snel verscheen een fragmentje online: Wolff hoorde De Vraag luid en duidelijk.