Tv-recensie: Is Gijp een martelaar van het vrije woord of een homofobe puber?

Waarom kunnen harde grappen in VI niet en in De Luizenmoeder wel? Beau van Erven Dorens

Die eigenaardige vergelijking kwam 's avonds terug in RTL Boulevard (toen VI-sponsor Toto het optreden al 'smakeloos' had genoemd, D66 excuses eiste van VI, Transgendernetwerk Nederland en COC sponsors vroegen zich terug te trekken en PvdA en GroenLinks zich bij die oproep hadden aangesloten). 'Waarom kunnen harde grappen in VI niet en in De Luizenmoeder wel?', vroeg presentator Beau van Erven Dorens zich af. En daar was ze weer, Angela 'de dingen die niet meer gezegd mogen worden of vakkundig worden weggepoetst, die worden daar gewóón weer gezegd' de Jong. 'De kramp waar wij nu met zijn allen inzitten, wordt af en toe lekker doorbroken door de heren van VI en de Luizenmoeder'. Ook Bridget deed haar zegje, net als cabaretier Jochen Otten, die zei dat het allemaal met 'intentie' te maken had. Verdorie, wisten we nog niet.



Bij DWDD, waar het donderdagavond allemaal begon met Van Spilbeeck, kondigde tafeldame Dieuwertje Blok aan dat het weliswaar heel verleidelijk was om iets over de 'miezerige mannetjes' te zeggen, maar dat ze er geen woorden aan vuil zou maken - om dat vervolgens toch uitgebreid te doen. 'Zij dachten heel leuk te zijn, maar het was absoluut geen humor. (...) Ik vond het afschuwelijk. Een flauwe, misplaatste grap. Homofoob. Het zijn gewoon hele kleine bange mannetjes, bang voor hun eigen mannelijkheid.' Matthijs van Nieuwkerk nam het nog even op voor de heren van VI, noemde het kwajongenswerk, 'vaak schaamteloos, in dit geval misschien zelfs smakeloos'. Aan tafel.