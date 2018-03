Tv-recensie: Het gebabbel van tv-kok Jeroen Meus is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al zou uitserveren

Aan sommige zinnen komt geen einde. Het zijn toverballen die nooit hun smaak verliezen, Willy Wonka-achtig fantasiesnoepgoed, maar dan echt.



Le but de la vie c'est la vie, is zo'n zin. De zin van het leven is het leven zelf.



Het origineel is geloof ik van Camus maar Joost mag weten waar die de moutard destijds vandaan had. Vrijdagavond was het een van de broers Verbaere die hem uitsprak, die zin, aangehoord door Jeroen Meus.



Meus is kok. Tv-kok. Elke werkdag, direct na alle verschrikkingen van het journaal op het Belgische Eén, presenteert hij al ongeveer sinds de uitvinding van de kleuren-tv Dagelijkse Kost - en toch oogt en klinkt hij nog altijd als een briljante banketbakkersleerling. Kalmpjes kletsend draait Meus in zijn dagelijkse kwartier iets ouderwets lekkers in elkaar, met 'groentjes', 'hesp' en 'ballekes'. Meus' gebabbel is zo smakelijk dat je zijn commentaar alleen al zou moeten uitserveren. Wel gebraden in een dikke klont roomboter, want de ware Meus-aficionado is niet te zeer gehecht aan z'n taille.



Nu is er Goed Volk, een documentaireserie waarin Meus zich 'binnenkookt' in gesloten gemeenschappen. Vorig jaar al in België uitgezonden, nu bij de VPRO. In de eerste aflevering, vorige week, bivakkeerde hij in een bordeel in Nevada. Het deed nogal denken aan de films die Louis Theroux ooit over een vergelijkbare plek maakte. Weer die melancholische zinnen van de werkneemsters, dat drijfzand van alledaagse niksigheden waarin zelfs het meest spectaculaire bestaan vroeg of laat wegzakt, die verveling en weer die ene vaste gast die na elk bezoek met een huwelijksaanzoek komt aankakken. En Jeroen Meus staat erbij, kijkt ernaar en stelt precies die ene, juiste vraag.

