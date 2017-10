Tv-recensie: Die ene seconde, die tel, die blik, daar kun je uren naar kijken en verlangen naar meer

Als iemand ooit een biografie over Onno Blom schrijft, moet-ie bij die ene blik beginnen

Soms is het alleen een blik. Gisteren stond DWDD een uur lang in het teken van Jan Wolkers. En wat je ook van DWDD mag vinden - van het opgewonden stickerplakken van het boekenpanel, van de bandjes die drie noten en een akkoord van hun nieuwe single ('Ligt nu in de winkel!') mogen spelen en van de vaste babbelkousencarrousel - dit was toch wel bijzonder.



Tussen het klaroengeschal over het verschijnen van Onno Bloms Wolkers-biografie door - het leek wel of we voor dameskousen op de markt stonden - toonde het programma zijn kracht. Tegen de klippen van de spanningsboog van de kijker op - een uur lang over een dode schrijver bleek veel twitteraars te gortig - serveerde DWDD een keur aan Wolkers-fragmenten. Karina was er en er werden liefdesbrieven voorgedragen, op de tonen van Dizzy Gillespie. Niet alles was even geslaagd, maar het vuur en het enthousiasme maakten een hoop goed.



Hoogtepunt was het cassettebandje waarop Wolkers stiekem gesprekken met zijn ouders had opgenomen. De hele studio zweeg, de cassetterecorder kraakte en in de verte klonk de stem van Wolkers senior: 'Mijn tanden zijn nog goed hoor.' En ik keek naar Blom, de biograaf die net tien jaar aan Wolkers had besteed. Hij spatte bijna uit elkaar van pret. Als iemand ooit een biografie over Onno Blom schrijft, moet-ie bij die ene blik (op 15 minuut 59) beginnen.