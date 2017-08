Tv-recensie: bij Zomergast Wim Opbrouck geen scherp interview, maar is dat erg?

Het zal bepaald niet iedereen buiten de toneelwereld interesseren. Net zoals het de vraag is voor wie het precies relevant is dat Opbrouck bij de verfilming van Jeroen Brouwers boek Het hout kanttekeningen in een draaiboek maakte, zoals hij dat Francis Ford Coppola had zien doen bij The Godfather. Lastig blijft het trouwens, want hoe verfilm je Brouwer-zinnen als: 'Hij schreed, meer geluid dan de ruimte in het dode licht zal kunnen bevatten, of 'Er spande zich een membraan van angst over het leven binnen de muren'?



Banale afscheidsrituelen

Voordeel van dit soort specialistische uitstapjes bleef dat Opbrouck het allemaal verwoordde in benijdenswaardig bloemrijk Vlaams, vol pasklare citaten. 'De poëzie is de humus, de grond waar ik van pluk'. Een Cruyffiaans inzicht: 'Als je zwaarder postuur hebt, moet je licht zijn.'