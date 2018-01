Tv-recensie: Als gespeculeer over Barbie leidt tot zelfkritiek bij RTL Boulevard, blijft het ineens angstvallig stil

Vrijdag werd ze bewusteloos aangetroffen en in het ziekenhuis opgenomen. Er was sprake van 'overmatig drugsgebruik', volgens de familie. Of de overdosis opzettelijk was, bleef onvermeld. De familie zei dat De Jong rust nodig heeft.



'Wij zijn natuurlijk de eersten die daar gehoor aan moeten geven', zei Van Erven Dorens. 'Tuurlijk', antwoordde Frank Dane. 'Ik vind het ook heel privé allemaal.' Er moest, vond ook John van den Heuvel, zeker niet over de toedracht gespeculeerd worden.



Je zou denken: gespeculeer over privézaken is de kurk waar RTL Boulevard op drijft. Maar de redactie vond het niet relevant dat De Jong, inmiddels in de bijstand, laatst uitgebreid haar beklag deed over hoe ze jarenlang 'geestelijk verkracht' was. Door RTL. De zender was niet meer dan een voetnoot in het item.