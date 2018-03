Trump feliciteert Roseanne Barr met succesvolle doorstart jaren negentig-comedy Roseanne

Barr, die in 2012 zelf ook een gooi deed naar het Witte Huis namens de Peace and Freedom Party, zegt bewust voor die polarisatie binnen de familie in Roseanne te hebben gekozen. 'Ik wilde een dialoog over hoe Amerikaanse gezinnen uiteengerukt worden door de verkiezing en hoe we met politieke meningsverschillen omgaan. Volgens mij is het belangrijk om het daar nu over te hebben.'



Voor de nieuwe reeks van negen afleveringen van Roseanne keerde de voltallige originele cast terug. Naast Barr en Metcalf dus ook John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Lecy Goranson (Becky) en Michael Fishman (D.J.). In Nederland zonden destijds de NCRV en later SBS 6 de comedyserie uit. Het is nog niet bekend of de doorstart van Roseanne ook in Nederland te zien zal zijn.