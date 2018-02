Toch weer gezwicht voor de BBC: John Cleese is terug in sitcomland

Belangrijker: het is John Cleese die voor het eerst in 39 jaar weer speelt in een televisiekomedie. Indertijd was hij de chagrijnige, klantonvriendelijke hotelier Basil in Fawlty Towers, een twaalfdelige serie die zo leuk was dat deze amper te overtreffen is. Hold the Sunset is daarvan het jongste bewijs.



'Geen kans dat ik weer op het scherm kom, zeker niet dat van de BBC', zei de 78-jarige acteur een kleine drie jaar geleden. Lang heeft dit voornemen niet geduurd. In Hold the Sunset speelt Cleese, die na enkele rampzalige scheidingen in financieel ongemak was gekomen, een weduwnaar die graag op de thee, met koekjes, komt bij weduwe Edith. Hij wil met haar trouwen, en hun tweeondereenkapwoningen in de slaperige Theems-vallei, verruilen voor een oude dag aan de Middellandse Zee.



Net als Edith, gespeeld door Alison Steadman, 'Ja' op dit voorstel zegt en Phil de champagne open wil trekken, drukt een ramp op de deurbel: Ediths bijna vijftig jaar oude zoon Roger heeft zijn baan opgezegd, gezin verlaten en wil weer in het ouderlijke huis gaan wonen, dit tot ongenoegen van vooral Phil.