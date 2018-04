Superstar Chef kan nog wel een zuurtje gebruiken

Superstar Chef is het zoveelste kook-format uit de Hilversumse gaarkeuken. Het nieuwe ingrediënt is een alarm.



Je kon wel merken dat Joris Bijdendijk van het Amsterdamse restaurant Rijks de kunst van het culinair souffleren al ergens had geoefend. 'Papiertjes weg, bieslook weg, schone werkbank'; vást een erfenis van kookwedstrijd Chef in je oor (Avrotros), waarbij bekende koks via een oortje bekende Nederlanders richting een gastronomisch hoogtepunt moeten praten. Had hij mooi wel wat aan in het nieuwe programma Superstar Chef (RTL4), mede mogelijk gemaakt door een zekere horecagroothandel.



Sterren als Goedele Liekens, Kaj Gorgels, Ronald de Boer, Jan de Hoop en Monique Smit koken met (sterren)chefs, en zoals de voice-over graag benadrukt gaat het hier om 'koken op sterrenniveau'.