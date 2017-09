Pavarotti onder de voetbalcommentatoren, BBC's John Motson stopt

Het bevestigde wat de kijkers al wisten: Motson is de Pavarotti onder de voetbalcommentatoren. Op geestdriftige wijze beschrijft Motson in zijn onafscheidelijke Afghaanse jas, wat hij ziet, niet betweterig, niet afbrekend en niet patriottistisch. Hij pleegt geen mening te geven, maar simpelweg commentaar.



De doorbraak van de in Salford, om de hoek van Old Trafford, geboren Motson kwam op 5 februari 1972. In het afgeladen stadion versloeg Hereford United, uitkomend op het vijfde niveau, het machtige Newcastle. De bekerreplay geldt nog altijd als een van de grootste sensaties in de Engelse voetbalgeschiedenis. De BBC had de onervaren Motson erheen gestuurd voor een routineuze samenvatting van 5 minuten. Het liep anders en Motsons stem werd in een klap beroemd, met zijn typerende crescendo in de aanloop naar winnende doelpunt.