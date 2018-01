Op tv is het taboe om een taboe te laten voor wat het is

Geen taboe is zo lekker als het laatste taboe. De tv speurt zowat elke week het laatste taboe op en weet telkens weer een nieuw te vinden. Om dat vervolgens te doorbreken natuurlijk, want wat doe je er anders mee?



Geen zin in seks zou het laatste taboe zijn. Of geen geslacht hebben. Nee, single zijn, aldus Mark Rutte in Zomergasten. Misbruik is wellicht het laatste taboe, zei Geraldine Kemper in de aanloop naar haar programma Misbruikt.