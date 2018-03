NOS blijft samenvattingen Eredivisie uitzenden; 'bord op schoot' komende vier jaar behouden

In 2014 betaalde de NOS bijna 70 miljoen euro voor drie jaar eredivisievoetbal. 'Ik vermoed dat ze deze keer een vergelijkbaar bedrag investeren', zegt Van den Wall Bake. 'De NOS zegt altijd: de eredivisie is nationaal bezit, dat hoort bij ons thuis. Dat vind ik eigenlijk ook. In de Champions League hebben ze geen interesse meer. Die kost te veel en het is moeilijk uit te leggen waarom je belastinggeld zou uitgeven aan zo'n commercieel circus.'



De kans is groot dat de Champions League in Nederland helemaal achter de decoder verdwijnt, bleek eind vorig jaar. De Europese voetbalbond vindt volgens ingewijden dat RTL en SBS te weinig geld bieden. Het prestigieuze toernooi is volgend jaar in ieder geval te zien voor abonnees van Ziggo.