Nog even over de gebroken kaak van Tim Hofman. Vorige week werd het mediawereldje in twee kampen verdeeld door de vraag: was het terecht dat Hofman een klap heeft gekregen? Had hij agressie over zichzelf afgeroepen door in #BOOS, het YouTube-programma waarin hij klachten van jongeren probeert recht te zetten, een confettikanon af te laten gaan in het kantoor van de Nijmeegse pandjesbaas Ton Hendriks?



Wat altijd extra leuk is aan zo'n debat is dat het op basis van niks wordt gevoerd.