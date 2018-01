Morgenavond wordt alwéér iemand tot slimste gekroond

'En dan is morgenavond dus de finale van het elfde seizoen van De Slimste Mens. Tja. En het feit dat het nu juist het elfde seizoen is, maakt die titel natuurlijk op zijn minst arbitrair - of zeg maar gerust volkomen stompzinnig, want op het moment dat je een overtreffende trap gebruikt in combinatie met een enkelvoudsvorm, zoals hier dus is gebeurd, kun je onmogelijk meerdere seizoenen maken. Dus die titel, die deugt al niet.



Komt bij dat het een quiz betreft en het is algemeen bekend dat quizzen van al het buitengewoon stompzinnigs dat de televisie doorgaans te bieden heeft met grote voorsprong het allerstompzinnigste zijn.